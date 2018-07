Fahrraddiebe mit Marihuana

Langenhagen. Zeugen beobachteten am Sonntagmorgen an der Hans-Böcler-Straße zwei Personen, die ein Brüstungsgeländer überwinden und versuchten ein dahinter stehendes Fahrrad über das Geländer zu heben. In der Nähe des Tatortes wurden eine Frau (19 Jahre aus Hannover) und ein Mann (19 Jahre aus Bad Fallingbostel) vorläufig festgenommen. Weiterhin wurde eine geringe Menge Marihuana beim Mann gefunden und beschlagnahmt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.