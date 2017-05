Fahrraddiebe verhaftet

Langenhagen. Zwei Männer, 22 und 24 Jahre alt, wurden am Sonntag um 0.14 Uhr von Zeugen beim Hantieren am Fahrradständer beobachtet. Kurze Zeit hörten die Zeugen metallische Geräusche, typisch für das Aufbrechen von Schlössern. Die Zeugen informieren unverzüglich die Polizei, die kurze Zeit später am Tatort eintraf. Die beiden Täter wurden festgenommen. Sie führten das Diebesgut, zwei hochwertigen Fahrräder und einen Bolzenschneider mit sich. Nach Abschluss der polizeichlichen Maßnahmen im hiesigen Kommissariat wurden die Täter wieder entlassen. Zusammenhänge mit weiteren Diebstählen werden geprüft.