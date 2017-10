Fahrt zum Dom

Langenhagen. Am Freitag, 13.Oktober, besichtigt der DRK-Ortsverein Langenhagen den Hildesheimer Dom. Der Hildesheimer Dom St. Mariä Himmelfahrt ist eine der ältesten Bischofskirchen Deutschlands. Baugeschichtlich geht er bis in das 11. Jahrhundert zurück, seine Ursprungsgeschichte reicht sogar bis in das Jahr 815.1985 wurden der Hildesheimer Dom und der Domschatz zusammen mit St. Michaelis in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen

Los geht es am Freitag, 13. Oktober, um 13 Uhr am SB-Bahnhof Langenhagen-Mitte. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und wird unter der Telefonnummer (0175) 99 53 528 bis zum 10. Oktober erbeten.