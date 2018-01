Faltenrock trifft Schlips

Langenhagen. im Mehr-Generationen-Haus Mütterzentrum Langenhagen an der Konrad- Adenauer- Straße 15d kann getanzt werden, Am Sonnabend, 24. Februar, ab b 17 Uhr im Offenen Treff bei schöner Musik. Dieses Angebot richtet sich an alle Männer und Frauen ab 50 Jahre, die Lust haben zu tanzen, sich zu bewegen und einfach mal Party machen möchten. Das Motto "Faltenrock trifft Schlips".