Familiennachmittag mit Laternenumzug

Langenhagen. Am Donnerstag, 10. November, um 16.30 Uhr startet die Eliakirchengemeinde Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 33 einen Familiennachmittag für Kinder bis zu zwölf Jahren sowie deren Eltern und Großeltern. Der Laternenumzug führt zu verschiedenen Spielstationen im Stadtpark. Zum Schluss wärmen sich die Teilnehmer am Feuer im Gemeindegarten bei Brezel und Getränk und lauschen einer Kurzandacht der Diakonin Edit Szlágyi. Eintritt ist frei, über eine Spende würden sich die Organisatoren freuen.