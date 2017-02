Familientag am Flughafen

Terminal C verwandelt sich in Spielmeile

Langenhagen. Zum großen Urlaubstag für die ganze Familie lädt der Flughafen-Betrieb für Sonntag, 12. Februar, von 11 bis 17 Uhr ein. Es gibt auf der Abflugebene im Terminal C eine Mischung aus Reiseinformationen und Unterhaltungsangeboten.Wer noch das richtige Urlaubsziel für 2017 sucht, wird hier fündig. Reiseveranstalter und Experten stehen bei der Urlaubsplanung mit Inspirationen, Rat und Tat zur Seite.Außerdem gibt es folgende Attraktionen: Für Spaß und Action sorgt ein Lasertag-Raum. Die Flughafen-Feuerwehr präsentiert sich und ihre Dienstkleidung von ihrer besten Seite – bei einer exklusiven Modenschau (12 Uhr).Die kleinen Gäste können sich auf eine Maskottchen-Parade freuen (13.30 und 15 Uhr). Ebenfalls für Kinder gibt es spezielle Flughafenführungen und eine Rallye. Eine Tombola bietet die Chance auf Zuschuss für die Urlaubskasse. Verlost werden Flugtickets, Reisegutscheine und vieles mehr. Der Erlös geht an die gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit mbH in Langenhagen. Auslosung ist um 14 und 16 Uhr.Die Erlebnisausstellung Welt der Luftfahrt inklusive Aussichtsterrasse kann zum Sonderpreis für Erwachsene und Kinder besucht werden.