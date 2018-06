Familientag mit Konzert

Langenhagen. Es sind noch Plätze frei für das Konzert mit dem Kinderliedermacher Daniel Kallauch am Sonnabend, 16. Juni, in der Elia-Kirche, an der Konrad-Adenauer-Straße 33. Eine Konzertkarte kostet fünf Euro. Der Familientag beginnt um 14 Uhr vor der Kirche mit Kinderschinken, Hüfburg und vielem mehr. Einlass für das Konzert ist ab 15 Uhr, Beginn ist um 15.30 Uhr. Das Rahmenprogramm wird nach dem Konzert ergänzt durch Grillen im Kirchengarten. Karten können schon erworben werden im Kirchenbüro zu folgenden Öffnungszeiten: Dienstag von 16 bis17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr oder an der Tageskasse.