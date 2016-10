Fanstammtisch

Langenhagen. Am Dienstag, 11. Oktober, findet um 19 Uhr der erste Stammtisch in der Herzblut Sport- und Musikbar Langenhagen statt. Zu Gast sein wird der sportliche Leiter Andrej Strakhov, Trainer Tomáš Martinec sowie die Spieler Daniel Reichert und Jannik Weist. Der Fanstammtisch wird in Zukunft immer am ersten Dienstag im Monat stattfinden.