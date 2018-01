Fasching bei der AWO

Kaltenweide. Die fünfte Jahreszeit, die närrische Zeit ist wieder da. Hierzu lädt der AWO-Ortsverband für Freitag, 9. Feburar, um 14 Uhr in das Zelleriehaus ein. "Wir möchten - karnevalsmäßig kostümiert oder auch ganz in zivil - mit Närrinnen und Narren Fasching feiern und ein paar fröhliche Stunden miteinander verbringen", so die Ankündigung von Karin Reich seitens der AWO. Gäste sind herzlich willkommen. Wer mitfeiern möchte, melde sich bitte bei

Edeltraud Mittelstedt unter der Telefonnummer (0511) 73 91 94 an.