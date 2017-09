Fashion-Shows

Langenhagen (ok). Abschluss der Modenschauen im CCL am Sonnabend, 30. September. Nach der zweiwöchigen Modeaktion stehen vier so genannte Fashion-Showa auf dem Programm. Internationale Profitänzer übernehmen die Präsentation. Die Zeiten, die Shows dauern etwa 30 bis 40 Minuten– 3.30, 14.30, 15.30 und 16.30 Uhr.