Fast ausverkauft

Langenhagen (ok). Sie gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Vom Adventskalender des Lions-Clubs gibt es kurz nach dem Verkaufsbeginn nur noch wenige Exemplare. Wer sich noch einen – zum Beispiel als Weihnachtsgeschenk – zum Preis von fünf Euro sichern möchte, sollte sich sputen. Entweder an den bekannten Vorverkaufsstellen, die unter www.lions-adventskalender-langenhagen.de stehen oder sonnabends bei famila an der Hans-Böckler-Straße oder auf dem Wochenmarkt.