Faszien Fitness

VHS-Workshop am Sonnabend, 23. Juni

Langenhagen. Das Thema "Faszien“ ist aktuell: Faszien umhüllen den gesamten Bewegungsapparat sowie die Organe. Sie verbinden einzelne Muskeln zu Ketten und Systemen, übertragen Spannungen und stabilisieren. In einem VHS-Workshop am Sonnabend, 23. Juni, von 14.30 bis 17.45 Uhr wird Faszien-Training vermittelt, wodurch sich Beweglichkeit, Körperstabilität und Muskelfunktionen verbessern. Hierbei wird auch gezeigt, wie schmerzhafte Muskeln und Triggerpunkte positiv beeinflusst werden können.Anmeldung: in den VHS-Geschäftsstelle an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 oder per E-Mail info@vhs-langenhagen.de.