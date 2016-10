FeG weiht Gemeindezentrum ein

Kaltenweide (ok). Die Freie Evangelische Gemeinde (FEG) Langenhagen-Kaltenweide international feiert die Einweihung ihres neue Gemeindezentrums am Erlengrund gleich drei Tage lang. Los geht es am Freitag, 28. Okrtober, um 19 Uhr mit einem Abendprogramm für Kinder und Jugendliche. Ein Familienprogramm für Groß und Klein ist am Sonnabend, 29. Okrtober, ab 15 Uhr angesagt. Am Sonntag, 30. Oktober, steht zunächst einmal ein Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen ab 11 Uhr auf dem Programm, ehe um 14 Uhr das Festprogramm mit Grußworten startet.