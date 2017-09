Turnier beim Reitverein Hubertus

Krähenwinkel. Dressurreiten in verschiedenen Leistungsklassen ist am Sonnabend, 23., und Sonntag, 24. September, beim Reitverein Hubertus, Walsroder Straße 273A, von früh bis spät zu sehen. Für Verpflegung mit Brötchen- und Kuchenbüfett sowie Grillstation wird gesorgt.Die Feier zum 90-jährigen Bestehen des Vereins ist mit dem Turnier kombiniert. An die Gründer und ihre Absichten und Ziele im Jahr 1927 sowie an die sportlichen Erfolge, die über folgenden die Jahrzehnte errungen wurden, wird erinnert. Mit einer Party soll der Turniersonnabend ausklingen. Der Eintritt ist frei. Gäste sind willkommen.