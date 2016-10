Fenster ausgehängt

Langenhagen (ok). Die Diebe hängten am Sonnabend ein Kellerfenster in einem Haus an der Stöckener Straße aus, gelangten in das Innere und durchsuchten die Räume. Entwendet wurden Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.