Fenster eingeschlagen

Langenhagen. Das Alarmanlagen-Signal seines eigenen VW Golf nahm ein Autofahrer am Montag, gegen 21.15 Uhr, am Straßburger Platz wahr, als er auf dem Weg zum geparkten Fahrzeug war. Er beobachtete, dass ein Mann Richtung S-Bahn-Haltestelle weglief. An seinem Golf stellte er eine eingeschlagene Fensterscheibe fest.