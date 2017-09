Fensterflügel geöffnet

Langenhagen. Am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 und 12.30 Uhr griff ein Einbrecher in einem Haus in den Kolkwiesen durch ein in Kippposition befindliches Doppelflügelfenster und betätigte einen der beiden Fenstergriffe, um einen Fensterflügel im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses in Langenhagen zu öffnen. Anschließend wurden beide Wohnungen des Zweifamilienhauses durchsucht und Schmuck, elektronische Geräte, sowie Bargeld und Personaldokumente entwendet. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.