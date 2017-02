Fernseher und Schmuck entwendet

Engelbostel. Bereits von Dienstag auf Mittwoch kam es in Engelbostel am Krähenberg zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Zweifamilienhaus. Diebe hebelten eine Kellertür sowie eine weitere Zugangstür zum Haus auf. Entwendet wurden ein Fernsehgerät und Schmuck. Es liegen derzeit keine Täterhinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen.