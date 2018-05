Festival wird eröffnet

Tolles Programm am Sonnabend und Sonntag

Langenhagen (ok). 40 Jahre Musikschule und Internationales Musikschulfestival –die Eröffnung geht am nächsten Sonnabend, 19. Mai, um 11 Uhr mit festlichen Fanfaren vom Parkdeck über den Marktplatz mit 45 Blechbläsern und Schlagzeug aus mehreren Nationen über die Bühne. Ab 11 Uhr läuft dann das Promenadenkonzert auf drei Bühnen bis etwa 13.30 Uhr im Ratshausinnenhof, Ratssaal und CCL mit den teilnehmenden Nationen. Das große Festkonzert mit allen Highlights steigt dann am Sonntag, 20. Mai, ab 17 Uhr bei freiem Eintritt im Theatersaal. Mit dabei: insgesamt 130 Gäste aus acht Nationen. Ein paar Beispiele: eine 22-köpfige Steelrumband aus Southwark, eine große Popband aus Glogow, ein Schlagzeugquartett aus Stadl Paura, ein Profi-Gitarrentrio mit Percussion aus Joinville, ein Chor und Folklore-Ensemble aus Bijeljina, Streichkammerorchester aus Novo Mesto und Rodewisch sowie ein Posaunenensemble aus Le Trait. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei.