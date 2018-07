Festkommers

Engelbostel/Schulenburg. Der SoVD Engelbostel-Schulenburg nimmt am Freitag, 3. August, am Festkommers im Festzelt des SSV-Schulenburg am Roten Weg in Schulenburg teil.

Beginn: 19 Uhr. Es erwartet die Besucher ein unterhaltsamer und geselliger Abend unter Mitwirkung der Eichrieder Musikanten. Wegen der Platzreservierung bittet der SoVD-Vorstand seine Mitglieder, sich bei Kurt Mörke, Telefon (0511) 74 42 03 anzumelden. Am Sonntag, 5. August, ab 15 Uhr beteiligt sich der SoVD mit einer Goldwaschanlage am Kinderfest.