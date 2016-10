Festnahme nach Hehlerei

Langenhagen. Nach einem entsprechenden Hinweis konnte die Polizei am Dienstag eine zuvor unterschlagene Musik-/Lichtanlage im Wert von 3.800 Euro in einer Wohnung an der Langenhagener Straße sicherstellen. Diese war zuvor von dem Täter im Internet zum Verkauf angeboten worden. Der Täter ist der Polizei einschlägig bekannt, wurde zur Dienststelle verbracht und dort vernommen.