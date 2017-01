Feuerwehr trifft sich

Engelbostel (ok). Berichte, Wahlen und Termine stehen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in Engelbostel. Termin ist am Sonnabend, 14. Januar, um 18 Uhr im Saal der Gaststätte "Zum alten Krug" bei Tegtmeyer in Engelbostel. Bereits eine halbe Stunde vorher trifft sich dort der Förderverein der Ortsfeuerwehr Engelbostel.