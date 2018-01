Feuerwehren treffen sich

Langenhagen (ok). Zwei weitere Jshreshauptversammlungen der Langenhagener Feuerwehren: Die Ortsfeuerwehr Godshorn trifft sich am Sonnabend, 6. Januar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus; die Ortsfeuerwehr Langenhagen eine Woche später, am 13. Januar um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus an der Konrad-Adenauer-Straße.