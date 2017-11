Filmabend

Kaltenweide. Eine New Yorker Gattin eines immens reichen Mannes, kunstbegeistert und dazu noch Musikliebhaberin, ist überzeugt, Opernsängerin werden zu können und auf den Brettern, die die Welt bedeuten, Triumphe zu feiern. Dumm nur, dass sie absolut ungeeignet dafür ist. Ihr Mann will ihr die Illusion nicht rauben und engagiert für sie einen Pianisten

und einen Gesangslehrer und die Posse nimmt ihren Anfang. Sie plant nämlich einen

Auftritt in der Carnegie Hall, einem der besten Konzertsäle nicht nur in New York,

sondern der Welt, jedenfalls zu der damaligen Zeit. Die Blamage scheint unausweichlich. Der Filmabend der AWO Kaltenweide beginnt am Dienstag, 14. November, um 19 Uhr im Zelleriesaal.