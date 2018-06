Filmabend im Pfarrheim

Langenhagen. Am Freitag, 15. Juni, um 19.30 Uhr lädt der LieZaTreff alle Interessierten zu einem Musical-Filmabend in das Pfarrheim der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 ein. Der Titel des Films wird noch nicht verraten, aber die Zuschauer dürfen sich auf einen musikalischen Tanz auf dem Vulkan freuen.