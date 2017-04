Filmabend mit der AWO

Termin im Zelleriehaus am 25. April

Kaltenweiden. Den nächsten Frauenfilmabend bietet der AWO-Ortsverein für Dienstag, 25. April, um 19 Uhr im Zelleriehaus an. Zur Handlung des Films: Eine Gruppe britischer Pensionäre entschließt sich aus den unterschiedlichstenGründen, ihren Lebensabend in Indien zu verbringen. Das Leben dort ist sehr vielpreiswerter als in "merry old England", das Pfund also deutlich mehr wert. Dortangekommen müssen sie feststellen, dass das angeblich moderne Hotel schon bessere Tage gesehen hat und von exklusiver Renovierung keine Rede sein kann. Trotzdem beschließen sie, dort zu bleiben. Und unter diesen widrigen Umständen stellen sie fest, dass das Leben und auch die Liebe noch einiges für sie bereit halten, sofern sie die Vergangenheit hinter sich lassen.