Firmenmesse

Langenhagen (ok). Die Firmenmesse an der IGS Langenhagen findet am nächsten Donnerstag, 8. Dezember, von 9.50 bis 10.05 Uhr und von 11.35 bis 12 Uhr statt. Die Schülerinnen und Schüler verkaufen ihre Produkte, die sie während eines Projektes angefertigt haben.