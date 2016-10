Fit am Steuer

Langenhagen. Um richtiges Verhalten im Straßenverkehr geht es beim Führerschein-Auffrischungskursus "Fit am Steuer", den der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit einer Fahrschule anbietet. Der Kursus richtet sich an ältere Autofahrer und läuft über zwei Donnerstage, 20. und 27. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Behandelt werden die Themen: richtiges Überholen, wer hat Vorfahrt im Kreisverkehr, wie verhalte ich mich an einer Bushaltestelle, wenn ein Bus hält, alte und neue Verkehrszeichen- und regeln.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen bitte ab sofort unter der Telefonnummer (0511) 73 67 80 oder per E-Mail an rehbak@aol.com. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt.