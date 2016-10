Fit am Steuer

Langenhagen (ok). Den theoretischen Auffrischungskursus "Fit am Steuer" bietet der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit einer Fahrschule in Langenhagen am Donnerstag, 20., und am Donnerstag, 27. Oktober, an, jeweils von 10 bis 12 Uhr an. Die Teilnahme ist kostenlos; Anmeldungen bitte unter (0511) 73 67 80 oder unter rehbak@aol.com.