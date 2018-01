Fit am Steuer

Langenhagen (ok). Die Führerscheinprüfung ist schon ein Weilchen her: Verkehrsregeln haben sich seitdem geändert, außerdem kann das Wissen durchaus mal aufgefrischt werden. Der Seniorenbeirat bietet jetzt zusammen mit einer Langenhagener Fahrschule einen Kursus "Fit am Steuer" an. Termine: Donnerstag, 25. Januar, und 1. Februar. Die beiden Termine bauen aufeinander auf. Die Teilnahme ist kostenlos,. Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 37 39 32 74 bei Rosemarie Bahrke.