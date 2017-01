Fit bleiben

Langenhagen. Um fit zu bleiben, bietet der Tanzsportclub Phoenix Hannover zwei neue Gruppen für Hobby-Paare an: Sonntag, 18.30 bis 19.30 Uhr ab 5. Februar,

Montag, 19.30 bis 20.30 Uhr ab 6. Februar. Ab 8. Februar läuft mittwochs ab 19.30 Uhr eine Gruppe für 60 plus. Darüber hinaus Discofox am 5. Februar von 19.45 bis 20.45 Uhr und in den Winterferiem am 31. Januar zwischen 13 und 15 Uhr Latein für Sechs- bis 14-Jährige. Interessierte haben die Möglichkeit, zweimal kostenlos am Training teilzunehmen. Zehnmal Schnuppern ohne Vereinsbindung ist ebenfalls möglich. Anmeldung und Info unter (0511) 65 31 38 oder

info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de sowie www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.