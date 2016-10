Fit durch Tanzen

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet eine neue Schnuppergruppe - ohne Vereinsbindung- über acht Abende ab Sonntag, 30. Oktober, von 17 bis 18 Uhr an. Ideal für Paare, die nur am Wochenende ihre Freizeit gemeinsam genießen möchten. Ohne Stress und Hektik und in lockerer Atmosphäre werden Grundfiguren und neue Folgen verschiedener Standard- und Lateintänze von einem DTV- geprüften Trainerpaar vermittelt. Die Trainingsstätte befindet sich in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Informationen und Anmeldungen: Telefon (0511) 65 31 38 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder unter www.tanzsportclub-phoenix-hannover.e.V.