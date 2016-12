Fit durch Tanzen

Langenhagen. Paare, die früher schon einmal als Hobby getanzt

haben und jetzt Ihre Kenntnisse auffrischen möchten, können beim Tanszportclub Phoenix Hannover in eine der neuen Hobbygruppen im neuen Jahr einsteigen:

montags 19.30 Uhr ab 6. Februar, dienstags 19 Uhr ab 31. Januar, mittwochs 19.30 Uhr ab 8. Februar für Paare 60+ , sonntags 18.30 Uhr ab 5. Februar, sonntags 19.45 Uhr ab 5. Februar Discofox. Neue Trainer freuen sich auf Paare, die den

Winterspeck loswerden wollen. Interessierte haben die Möglichkeit, zweimal kostenlos

am Training teilzunehmen. Attraktiv ist auch das Angebot, zehnmal zu chnuppern und das ohne Vereinsbindung. Die Trainingsstätte mit zwei Sälen ist in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Mehr Infos unter (0511) 65 31 38 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de sowie www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.