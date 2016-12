Fit durch Tanzen

Langenhagen. Ab Januar bietet der Tanzsportclub Phoenix Hannover zwei neue Tanzgruppen an, für alle, die den Winterspeck loswerden wollen. Für Paare: sonntags ab 8. Januar von 17 bis 18 Uhr; Tanzgrundkenntnisse wären gut, sind aber nicht erforderlich. Für Singles: dienstags ab 10. Januar von 20.15 bis 21.15 Uhr Broadway-Jazztanz zum Fithalten; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Interessierte haben die Möglichkeit, zweimal kostenlos am Training teilzunehmen. Attraktiv ist auch das Angebot, zehnmal zu schnuppern und das ohne Vereinsbindung. Die Trainingsstätte mit zwei Sälen ist in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Mehr Infos unter (0511) 65 31 38 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de sowie www.tanzsportclub-phoenix-hannover.de.