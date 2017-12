Fit durch Tanzen

Langenhagen. Der Tanzsportclub Phoenix Hannover bietet ab Januar folgende neue Schnupperkurse – ohne Vereinsbindung – an:

Salsa über fünf Abende, jeweils sonntags 28. Januart bis 25. Februar, Zeit: 17 bis 18 Uhr; Standard/ Latein/ Discofox über zehn Abende, mittwochs 10. Januar bis 14. März, Zeit: 19 bis 20 Uhr; Standard/ Latein/ Discofox über zehn Abende, sonntags 7. Januar bis 11. März, Zeit: 18.30 bis 19.30 Uhr; Broadway Jazztanz über zehn Abende; dienstags 9. Januar bis 13. März,. Zeit: 20 bis 21 Uhr. Alle Gruppen sind ideal für Einsteiger, die Tanzen lernen möchten. Eine Weiterführung der Gruppen ist möglich als Clubgruppe. Die Trainingsstätte ist in der Ikarusallee 5A in Hannover-Vahrenheide. Informationen und Anmeldungen: Telefon (0511) 65 31 38 oder info@tanzsportclub-phoenix-hannover.de oder www.tanzsportclub-phoenix-hannover.