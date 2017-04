Fit mit I-Phone und Samsung-Smartphone

Dreistündige Kurse am 22. April und 13. Mai im HAZ/NP-Media-Store

Langenhagen (ok). Madsack macht Senioren am Handy fit: Unter dem Motto „Fit mit Phone und Tablet“ bietet der HAZ/NP-Media-Store im CCL gemeinsam mit dem Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen Hilfe zur Selbsthilfe an. Beim ersten Termin dreht sich alles ums I-Phone. Termin für die Basis-Schulung ist am Sonnabend, 22. April, von 14.30 bis 17.30 Uhr im HAZ/NP-Media-Store. Bei diesem Kursus lernen die Teilnehmer, dass das I-Phone mit seinen vielen Nutzungsmöglichkeiten und individuellen Anpassungen weit mehr als ein Telefon mit Internetzugang ist, auch anhand von Beispielen. Dieses Angebot richtet sich vor allen Dingen an Neueinsteiger. Wer mit seinem Samsung-Smartphone besser zurechtkommen möchte, ist am Sonnabend, 13. Mai, von 14.30 bis 17.30 Uhr im HAZ/NP-Media-Store genau richtig. Dieses Angebot richtet sich auch an Neueinsteiger, die keine oder sehr wenige Kenntnisse im Umgang mit ihrem Samsung-Smartphone haben. An Beispielen lernen die Teilnehmer auch hier die Vielseitigkeit ihres Samsung-Smartphones kennen.Ein eigenes Mobiltelefon ist Voraussetzung, um mitmachen zu können. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings können an jedem Termin nur zehn Interessierte teilnehmen. Anmeldungen nimmt unsere Geschäftsstelle im CCL unter der Telefonnummer (0511) 72 80 80 entgegen.