Fit mit Samsung und Huawei

Neue Smartphone-Schulungen im HAZ/NP/ECHO-Media Store

Langenhagen (ok). Fit am Smartphone – nicht nur für die junge, sondern auch für die ältere Generation wird das immer wichtiger. Auch im ersten Halbjahr des neuen Jahres laufen deshalb wieder Smartphone-Schulungen im HAZ/NP/ECHO-Media Store im CCL. Sowohl für Geräte der Marke Samsung als erstmals auch für Huawei. Die Teilnehmer bringen bitte ihr eigenes Smartphone mit; die Kurse finanziert zu einem Drittel der Seniorenbeirat, zu einem Drittel die Madsack Mediengruppe und das letzte Drittel ist ein Eigenanteil von 9,99 Euro. Im Wesentlichen geht es im Kursus um die individuellen Anpassungen des Telefons, um Internet, WLAN und das mobile Netz sowie um das Installieren und Positionieren von Apps. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Ganz wichtig ist die persönliche Anmeldung in der Geschäftsstelle im CCL, telefonische Anmeldungen werden nicht entgegen genommen.Geplant sind in diesem Halbjahr folgende Termine: Samsung Einsteigerschulung – Sonnabend, 13. Januar, 10. Februar, 7. April, 5. Mai und 9. Juni – jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr. Einsteigerschulung für Geräte der Marke Huawei: Montag, 26. März – 18.30 bis 21.30 Uhr. Und: Vertiefungsschulung für Samsung-Smartphones am Dienstag, 13. Februar, von 18.30 bis 21.30 Uhr. Vorkenntnisse aus der Einsteigerschulung werden hier vorausgesetzt.