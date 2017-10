Fit werden und bleiben

Neues Schwimmbad startet am 16. Oktober mit vollem Programm

Langenhagen. Das Kursprogramm der Wasserwelt Langenhagen ist ab Donnerstag, 5. Oktober, online. Auf www.wasserwelt-langenhagen.de sind alle Fitness- sowie Schwimmkurse, die das Sport- und Erlebnisbad mit dem 16. Oktober anbieten wird, einzeln beschrieben. Für die Zielgruppen Babys und Erwachsene gibt es spezielle Angebote, bei denen sie das Schwimmen erlernen können. Kinder ohne Schwimmkenntnissen erlangen in den Seepferdchen- und Bronzekursen mehr Sicherheit im Wasser. Um sportliche Betätigung drehen sich auch die vier Fitness-Kurse der Wasserwelt Langenhagen: Bei Wassergymnastik, Aqua-Jogging und Aqua-Fitness können Männer und Frauen ihren gesamten Körper trainieren; der Kurs Aqua-Gym richtet sich gezielt an Schwangere.Weitere Hinweise zu den verschiedenen Kursen wie Dauer, Termine oder Gebühr, finden Interessierte auf www.wasserwelt-langenhagen.de im Internet. Dort ist auch alles Wissenswertes zum Tag der offenen Tür am 14. Oktober genannt wie etwa, dass an diesem besonderen Tag weder Schwimmen noch Saunieren möglich sein werden.