Flohmärkte

Langenhagen (ok). Der Zwölf-Apostel-Kindergarten lädt für Sonntag, 16. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr in Gemeindehaus am Weserweg zum Flohmarkt ein. Es wartet ein großes Kuchenbuffet auf die Besucher. Ein Flohmarkt für Kindersachen findet am Sonntag, 30. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr in der Kita Kolberger Straße statt. Auch dann gibt es leckeren Kuchen.