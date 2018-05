Flohmarkt Am Hohen Brink

Langenhagen (ok). Die Straße "Am Hohen Brink" wird am Sonnabend, 2. Juni, zur Verkaufsmeile. Zwischen 11 und 17 Uhr läuft dann der große Straßenflohmarkt; privat werden alle möglichen Artikel angeboten. Bei Dauerregen fällt der Flohmarkt allerdings aus.