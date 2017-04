Flohmarkt am Moorlilienweg

Kaltenweide. Kinder öffnen am Freitag, 12. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr im AWO-Familienzentrum Sonnenblume am Moorlilienweg 2 einen Spielzeug-Deckenflohmarkt. Geboten werdern Spielsachen zu Festpreisen. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen für einen Platz werden ab sofort telefonisch unter (0511) 519 353 0 oder per E-Mail familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de entgegen genommen.