Flohmarkt auf Decken

Langenhagen. In der Kita Eentje Rummert, Leibnizstraße 31, wird am Sonnabend, 17. Juni, von 14 bis 16 Uhr ein kunterbunter Decken-Flohmarkt für Jung und Alt mit vielen Kinderaktionen geöffnet. Bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen kann sich jeder Besucher in der Cafeteria stärken. Verkäufer können sich unter der Telefonnummer (0511) 973 47 48 anmelden.