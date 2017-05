Flohmarkt auf Decken

Kaltenweide (ok). Das AWO-Familienzentrum veranstaltet am Freitag, 12. Mai, zwischen 14 und 16.30 Uhr einen "Spielzeug-Deckenflohmarkt von Kindern für Kinder". Die Teilnahme ist kostenlos; es gibt noch wenige freie Plätze. Die kleinen Verkäufer bieten Spielsachen zu Festpreisen an.