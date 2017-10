Flohmarkt auf Decken

Kaltenweide (ok). Das AWO-Famileinzentrum veranstaltet am Freitag, 27. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr einen Spielzeg-Deckenflohmarkt von Kindern. Die Teilnahme ist kostenlos; eine Decke muss mitgebracht werden, Breitew maximal 1,50 Meter. Snack und Getränke gibt es kostengünstig. Anmeldungen bitte telefonische unter (0511) 5 19 35 30, persönlich in der Einrichtung "Sonnenblume" am Moorlilenweg oder per Mail unter familienzentrum.weiherfeld@awo-hannover.de.