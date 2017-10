Flohmarkt

Langenhagen. Die Emmaus-Kita an der Ringstraße 10a öffnet am Sonntag, 12. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr einen "Frauen und Kinderbekleidungsflohmarkt". Schwangere haben ab 14 Uhr Zutritt. Angeboten werden Kinderkleidug, Spielwaren, Schwangerschaftskleidung, Zubehör rund um das Kind und Damenbekleidung. Kaffee und Kuchen wird gegen eine kleine Spende angeboten. Verkäufer können sich telefonisch (15 bis 19 Uhr) oder über Whatsapp bis Montag, 6. November unter der Nummer 0157 38 75 80 18 anmelden. Es wird eine Standgebühr erhoben. Im Anschluss an den Flohmarkt wird es eine Sammelstelle für gespendete Waren geben.