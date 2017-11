Flohmarkt

Kaltenweide (ok). Flohmarkt in der Montessori-Krippe am Seestädter Platz am Sonntag, 26. November, zwischen 14 und 16 Uhr; Einlass für Schwangere ist ab 13.30 Uhr. Verkauft wird alles rund ums Kind (Spielzeug, Baby- und Kinderkleidung), Umstandsmode, Spielzeug und vieles mehr.