Flohmarkt für Familien

Langenhagen. Am Sonnabend, 25. März , findet von 14 bis 16.30 Uhr ein Familien-Flohmarkt in der KITa Krümelhausen (Bohlenweg 6 in Langenhagen) des KITaZirkels statt. Anmeldung für einen Stand werden bis zum 23. März gerne über die Email-Adresse: Flohmarkt.kruemelhausen@googlemail.com entgegen genommen.