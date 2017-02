Flohmarkt für Kindersachen

Langenhagen (ok). Ein Flohmarkt für Kindersachen der Kita Kolberger Straße geht am Sonntag, 19. März, zwischen 14 und 16.30 Uhr über die Bühne. Die Standgebühr liegt bei sechs Euro; der Aufbau ist an dem Tag ab 12 Uhr möglich. Tischreservierungenbitte unter der Telefonnummer (0511) 12 35 97 00. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein leckeres Kuchenbuffet.