Flohmarkt für Reiter

Langenhagen. Am Sonnabend, 22. Oktober, wird es in der Reithalle des Reitvereins Langenhagen richtig voll. Es findet der beliebter Reiterflohmarkt statt.

Von 11 bis 14 Uhr wird an der Walsroder Straße 179 alles rund um Pferd und Reiter angeboten. An 40 Ständen kann wetterunabhängig gestöbert und gekauft werden.

Außerdem gibt es in der Kaffeestube Gelegenehit zum Verweilen. Ausreichend Parkplätze befinden sich hinter der Reithalle.