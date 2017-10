Flohmarkt für Reiter

Langenhagen (ok). Der Reiterverein Langenhagen lädt zum großen Reiterflohmarkt ein. Termin ist Sonnabend, 28. Oktober, zwischen 11 und 14 Uhr in der Reithalle an der Walsroder Straße gegenüber der Firma Bahlsen. Die Standgebühr beträgt zehn Euro für drei Meter; Aufbau ist ab 9.30 Uhr. Tische müssen selbst mitgebracht werden, und für das leibliche Wohl ist gesorgt.